Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçime girip giremeyeceği tartışılan İYİ Parti hakkında kritik açıklamalar yaptı. Bahçeli, 15 Temmuz'da erken seçim olacağını iddia eden İYİ Parti'yi samimi olmamakla eleştiren Bahçeli, bu partinin hazırlık yapmadığını söyledi.MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla seçim stratejisinin belirlendiği toplantıya katıldı. Bahçeli burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İYİ PARTİ SEÇİME GİRSİN"

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

MHP'NİN SEÇİM STRATEJİSİ

Bahçeli, partisinin seçim stratejisine ilişkin sorulara verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz"

"ORTAK MİTİNG YOK"

AK Parti ile ortak miting düzenlemeyi düşünmediklerini açıklayan Bahçeli, "Her koyun kendi bacağından asılır" dedi. Bahçeli, "baskın seçim" değerlendirmeleri ile ilgili olarak da "Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir" ifadelerini kullandı.