Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemeye yönelik iddialar olduğunun sorulması üzerine "YSK seçime girebilir diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak seçime girerse. Başka partilerden almaz bizden alır. Biz buna rıza gösteririz" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla seçim stratejisinin belirlendiği toplantıya katıldı. Bahçeli burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



AK PARTİ'NİN ÖNERİSİNİ REDETTİ İDDİASI

İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin önünün açılması konusunda AK Parti'nin yasal değişiklik önerisine itiraz ettiği iddiası üzerine Bahçeli "Allah'tan bir dileğim var bir gün de basın doğru yazsın" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da erken seçim olacağını iddia eden İYİ Parti'yi samimi olmamakla eleştirdi.

İYİ PARTİ SEÇİME GİRSİN

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz" diye konuştu.

MHP'NİN SEÇİM STRATEJİSİ

Bahçeli, partisinin seçim stratejisine ilişkin sorulara verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz"

ORTAK MİTİNG YOK

AK Parti ile ortak miting düzenlemeyi düşünmediklerini açıklayan Bahçeli, "Her koyun kendi bacağından asılır" dedi. Bahçeli, "baskın seçim" değerlendirmeleri ile ilgili olarak da "Zamanında yapılmayan her seçim baskın seçimdir" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ADAYLARINA SAYGI DUYUYORUZ

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adaylarıyla ilgili olarak Bahçeli şunları söyledi: "CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz."

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