Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

MHP Lideri Bahçeli bugünkü grup konuşmasının büyük bir bölümünü FETÖ'yle mücadele ve ekonomideki gelişelere ayırdı. Bahçeli, FETÖ elebaşı Gülen'in de Kosova'da yakalanan FETÖ'cüler gibi bir gün başına bir çuval geçirilerek Türkiye'ye getirilebileceğini söyledi. Bahçeli'nin gündeminde Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın (Namı diğer Tosuncuk) da vardı.

FETÖ ile mücadeleye değindiği kısımda sesini yükselten Bahçeli, partililer slogan atınca sinirlendi ve "Bizi başka partilerle karıştırmayın bizde slogan yok" diyerek sloganları susturdu.

Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

-Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır. Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir. Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız.

BURNUNDAN FİTİL FİTİL GERİLMELİ

-Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış Sütbank'mış, böyle sülüklerin kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredelerse enselerinden tutulup demir parmaklıkların arkasına konulmalıdır. Sorunlar bir bir çözülmelidir. Kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir."

  • Siyaset 03 Nisan 2018 12:04
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 12:20 ensesinden tutacakmış!!!!!! adamın arkasında koskoca siyaset var ensesi dana gibi kalın .baksanıza bütün yetkililer ellerini açtı tosunun dolandırıcılık şirketine dua ettiler. fotoğraflardan belli iftira değildir.

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