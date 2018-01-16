Bahçeli'den bomba ittifak sözleri! 2019'un anahtarını açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ''2019'un anahtarı Kürt seçmendir.'' diyen Bahçeli, ''Milli ittifakı çekemeyenler Kürt kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışmaktadır. Milli ittifakı yıpratmak için kalemini silah gibi kullananlar var. MHP'yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa haindir. Sütünde haram kanında irin vardır.'' ifadelerini kullandı.

''2019'UN ANAHTARI KÜRT SEÇMENDİR'' Bahçeli, ''2019 yılı için tesis edilen milli ittifakı çekemeyenler, Kürt kökenli kardeşlerimizi dürterek hem malına hem de mıhına vurmaya başlamışlardır. Bazı makale başlıklarına dikkat ediniz. 'Kürtler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne küser mi?' '2019'un anahtarı Kürt seçmen'. Bunların Kürt kökenli kardeşlerimizi umursadıkları yoktur, yaptıkları fesatlıktır. AKP-MHP ittifakının Kürt kökenli kardeşlerimizi ürküteceği imasında bulunulmaktadır. Ahlaklarının çivisi çıkmış bu eyyam ağaları, milli ittifakı yaralamak için gözlerini açmıştır. Korku dağları sarmıştır. Bunların sicilleri kabarıktır. MHP'yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa bilinmelidir ki alçaktır, haindir, sütünde haram kanında irin vardır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim eşit, saygın vatandaşlarımız; kader ortağımızdır. Kalleşlere buradan ekmek çıkmayacaktır.'' dedi.

''PKK'NIN CHP'YE UMUT BAĞLAMASI PAHALIYA MAL OLACAKTIR''

''CHP sözcülerini de gülerek takip ediyorum.'' diyen Bahçeli, ''Anahtarı teslim etmişsiniz, saraydan kadro almışsınız, eriyormuşsunuz. Daha neler neler. İttifak diyorum, PKK kıvranıyor, Sözcü gazetesinin soytarıları kuduruyor. Aşıları İnşallah 2019'da sandıkta yapılacaktır. Verimsiz topraktan farksızlar. Sonuna gelmiş bir kitabın mefta olmuş karakterini andırıyorlar, yazık ediyorlar. Onlar yarım da olsa insan olduklarını herhalde bilmiyorlar. Kime kulluk ettikleri belli değil. FETÖ ve PKK'nın avucuna düşmüş, CHP, İP, HDP'ye sesleniyorum. Ucuz bedende pahalı kumaş durmaz. Stajını Kandil'de yapıp kariyerini FETÖ ile sürdürmeye çalışanları 3 Kasım 2019'da Türk milleti silkeleyecektir. PKK'nın CHP'ye umut bağlaması pahalıya mal olacaktır. Az bekleyin çünkü sonunuz yakındır. Milli ittifak Türk milletinin karar ve iradesidir. Meşale yanmış gelcek hamdolsun aydınlanmıştır. CHP'li sözcüler hepinize geçmiş olsun, uğurlar olsun.'' ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından bazı satır başları...

-Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli mücadele ruhu devrededir. Bununla ilgili destek ve katkımızı sürdürüyoruz. Terör ülkemizi yakın markaja almıştır. Türkiye üç ayaklı terör sorununu aşmalıdır.

-Türk milleti 15 Temmuz'da ihaneti durdurdu. Her bombanın füzenin hesabı canilerden bir bir soruluyor. Teröristbaşı Gülen, hala ABD tarafından korunmaktadır.

-Türkiye'nin varlığını yok et emeye herkesle gücü ve kuvveti ne olursa olsun kapanmamış bir hesabımız vardır. FETÖ'yi ABD'den ayrı düşünmek mantıklı bir izah tarzı olmayacaktır. FETÖ operasyonları aralıksız devam edecektir.

-Sadece geçen hafta 15 ile yayılan soruşturmalar yapıldı. Mor beyin karmaşası tartışmaları alevlendirilmiştir. Örgüt her yolu denemektedir. Her tezgahtan medet ummaktadır. Adalet devlet için ne kadar önemliyse insan şerefini yaşatmak için de önemlidir.

-FETÖ ile mücadelede yanıtını aradığımız sorular var.

1-FETÖ ile mücadelede devlet aklı topyekün devrede midir? Yoksa kısıtlı sayıda devlet adamının çabası ile mi süreç yürütülmektedir.

2- FETÖ ile mücadelenin bir stratejisi var mıdır?

3- Fikri temelleri, milli hedefleri, hukuki sınırları berrak bir zihinle belirlenmiş midir?

4- Bu terör örgütü ile mücadelenin sınırları nedir?

5- Biriken sosyal maliyeti, mağduriyetleri nasıl bertaraf edeceğiz.

-İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı da bunları düşünüyor, üzerinde kafa yoruyordur. TRT baskını ile ilgili dava, Kocaeli baskını davası, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ile ilgili dava süreci hala devam etmektedir. Yargı organları arasında karmaşa, çekişme hakimdir. Birisinin verdiği kararı diğeri bozmaktadır. Adalet kurumlarının kan kaybetmesi çarpıklıktır. Bu tablo yanlıştır. Şüphe ve endişeleri artıracaktır. Toplum ve devlet hayatına korku sinmiştir. FETÖ yok edilmelidir. Acziyet gösterirsek ağır bedel öderiz.

-FETÖ davaları artık süratle karara bağlanmalı, mahkeme safahatları nihai hükmünü açıklamalarıdır. Kripto damarının aktif müdahalesi ile Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılmakta, millet adalet kurumlarına inancını sorgulamaya başlamaktadır. Bir gün kahraman ilan edilen diğer gün hain olmaktadır. Bir yüzbaşı sıkıyı görünce "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim olmuştur. 11 Ocak 2018'de Gölcük'te görevli bir yarbay ve 2 astsubay itirafçı olmak istediklerini söylemiştir. İtirafçılık yarışının kuşkulu yanları fazladır, birdenbire ortaya çıkmaları manidardır. FETÖ düşmandır, haindir. Üzerinden silindir gibi geçilmeli ve nihai olarak yok edilmelidir. Bunun arası, ortası, başı, sonu, aması, ancağı yoktur. Haine hoşgörü insan haysiyetine darbedir. Mazlumların ahını almak bir insan hak ve hukukunu hiçe saymak büyük bir vebaldir. Devlet gururu, şuuru böyle bir vebale ortak olmaz, asla olmamalıdır.

-ABD'nin YPG aşkı kara sevdaya dönüşmüştür. Yazıklar olsun ki ABD Türkiye'ye kastetmek için kuyruğa giren katillerin umut kapısı olmuştur. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir. ABD böyle bir kepazeliğe nasıl izin vermiştir.

-Sınır demek devlet demektir, egemenlik alanlarının çizildiği yer demektir. ABD, PKK'ya devlet kurmuştur da bizim mi haberimiz olmamıştır. Gelişmeler karşısında sözde kuzey ordusunun kurulması ile ilgili haberlerin ifşa olması nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacak izahat talep edilmiştir. ABD, terör örgütleri ile suç üstü basılmıştır. ABD terör örgütleri suç üstü basılmış yakayı ele vermiştir. Ya hep ya hiç noktasına gelinmiştir.

-Afrin'e bir şafak vakti girmek Helali hakkımızdır. Arfin temizlenmeli. Münbiç ve diğer terörist alanları yerle bir edilmelidir.

-Rusyanın İdlib nedeniyle Türkiye'yi itham etmesi Astana ruhuna terstir. Türk-Kürt ayrımını kaşımak kanlı bir kara cehalettir.