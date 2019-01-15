Bahçeli'den bomba Binali Yıldırım önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklama yaptı.

CHP'den "YSK'yı tanımıyoruz" açıklaması geldiğini söyleyen Bahçeli, "O zaman seçime katılmayın" çıkışı yaparken, Binali Yıldırım'ın istifa tartışmalarına da bir çözüm önerisiyle değindi. Bahçeli, ''Binali Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifasına gerek yoktur. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur.'' dedi.

BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFASI: Binli Yıldırım'ın istifa tartışmalarıyla ilgili konuşan Bahçeli, ''Meclis başkanlığı için yeter şart milletvekili olmaktır. Anayasaya göre TBMM'ye başkan seçmenin usul ve esasları bellidir. Belediye başkan adaylığı için istifa etmesi gerektiğini söylemek yanlış, arızalı ve maksatlıdır. Görevi TBMM'den almıştır. Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifası söz konusu olmadığına göre, TBMM başkanlığından istifasına da gerek yoktur.

14. MADDE ÇÖZÜM YOLUDUR: Biz göre durum böyledir. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur. Bu kapsamda seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme tarihine kadar, başkan vekillerinden birine vekalet verebilecektir. Polemikler de böylece bıçak gibi kesilecektir.'' ifadelerini kullandı.