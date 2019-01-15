Bahçeli'den bomba Binali Yıldırım önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklama yaptı.

CHP'den "YSK'yı tanımıyoruz" açıklaması geldiğini söyleyen Bahçeli, "O zaman seçime katılmayın" çıkışı yaparken, Binali Yıldırım'ın istifa tartışmalarına da bir çözüm önerisiyle değindi. Bahçeli, ''Binali Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifasına gerek yoktur. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur.'' dedi.

BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFASI: Binali Yıldırım'ın istifa tartışmalarıyla ilgili konuşan Bahçeli, ''Meclis başkanlığı için yeter şart milletvekili olmaktır. Anayasaya göre TBMM'ye başkan seçmenin usul ve esasları bellidir. Belediye başkan adaylığı için istifa etmesi gerektiğini söylemek yanlış, arızalı ve maksatlıdır. Görevi TBMM'den almıştır. Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifası söz konusu olmadığına göre, TBMM başkanlığından istifasına da gerek yoktur.

14. MADDE ÇÖZÜM YOLUDUR: Biz göre durum böyledir. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur. Bu kapsamda seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme tarihine kadar, başkan vekillerinden birine vekalet verebilecektir. Polemikler de böylece bıçak gibi kesilecektir.'' ifadelerini kullandı.

TRUMP'A TEPKİ: SENİN DOLARIN VARSA...Trump'ın küstah sözlerine değinen Bahçeli, ''ABD'nin Türkiye'yle bir sorunu var. Trump'ın gözünü nefret bürümüş. ABD başkanı yine şaşırmış, yine sinirleri germiş. Mesajı tam anlamıyla düşmanlık ötesidir. Teröristlere bırakınız kürt demeyi insan demek bile ihanettir. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun. Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan sütunlarını dikmek için görev taksimi yapanlar Türkiye'yi yok sayan sömürgecilerdir.'' dedi.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...



BİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ: Kimin ne söylediğinin anlamı yok. Biz Türkiye'nin yanındayız. Bir başımıza kalsak da kıran kırana zalimlerle dünyaya zindan edecek irade bizdedir. Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna nefes tüketmesin duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız. MHP'yi yönetecek ve yön verecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır. CHP'yi kim yönetiyor, kim sokağa doğru itiyor. Bunu itiraf edin, bunu söyleyin. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilip sadece milletten talimat alır.

CHP'YE YSK TEPKİSİ: Tutsak alınmışlar haberleri yok, tuzağa düşmüşler acıyanları yok. Ne var ki tutsak Türkiye'yi tutsak almayacaklar. Bu vatan sahipsiz değil bu aziz millet çaresiz değildir. CHP'liler YSK'yı tanımıyormuş. İddialarındaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. Tanımıyorlarsa seçime katılmasın. Zillet ittifakı 31 Mart'ta duvara toslayacaktır. Türkiye'nin beka sorununun olmadığını söyleyenler belanın kendileridir. Fırat'ın doğusunda çiçek böcek mi toplanıyor yoksa fitne fesat mı toparlanıyor. Bölünmek istenen Türkiye'nin beka sorunu yoktuysa terörle kararlı mücadele niye var.

CUMHUR İTTFAKI MİLLİ BEKANIN KORUYUCUSUDUR: Eşit, adil ve hakkaniyet ölçülerine göre mutabakat varken MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek yalan değildir de nedir. MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır. İftira atanlar, sosyal medyadan zehir kusanlar adeta Palu ailesinden çıkmış gibiler. Bir tercih yapacak olursak herkes şunu bilsin ki bin defa beka derim. Cumhur ittifakı milli bekanın koruyucu zırhıdır. Beka yoksa belediye zaten yoktur.