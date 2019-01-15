  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bahçeli'den bomba Binali Yıldırım önerisi

Bahçeli'den bomba Binali Yıldırım önerisi

Binali Yıldırım'ın istifa tartışmaları devam ederken, partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir çözüm önerisi geldi. Bahçeli; ''tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur'' dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 15-01-2019 10:50 - Güncelleme: 15-01-2019 11:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklama yaptı.

CHP'den "YSK'yı tanımıyoruz" açıklaması geldiğini söyleyen Bahçeli, "O zaman seçime katılmayın" çıkışı yaparken, Binali Yıldırım'ın istifa tartışmalarına da bir çözüm önerisiyle değindi. Bahçeli, ''Binali Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifasına gerek yoktur. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur.'' dedi.

BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFASI: Binali Yıldırım'ın istifa tartışmalarıyla ilgili konuşan Bahçeli, ''Meclis başkanlığı için yeter şart milletvekili olmaktır. Anayasaya göre TBMM'ye başkan seçmenin usul ve esasları bellidir. Belediye başkan adaylığı için istifa etmesi gerektiğini söylemek yanlış, arızalı ve maksatlıdır. Görevi TBMM'den almıştır. Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı hususunda milletvekilliğinden istifası söz konusu olmadığına göre, TBMM başkanlığından istifasına da gerek yoktur.

14. MADDE ÇÖZÜM YOLUDUR: Biz göre durum böyledir. Buna rağmen tartışma sürecekse, Meclis tüzüğünün 14. maddesi çözüm yoludur. Bu kapsamda seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme tarihine kadar, başkan vekillerinden birine vekalet verebilecektir. Polemikler de böylece bıçak gibi kesilecektir.'' ifadelerini kullandı.

TRUMP'A TEPKİ: SENİN DOLARIN VARSA...Trump'ın küstah sözlerine değinen Bahçeli, ''ABD'nin Türkiye'yle bir sorunu var. Trump'ın gözünü nefret bürümüş. ABD başkanı yine şaşırmış, yine sinirleri germiş. Mesajı tam anlamıyla düşmanlık ötesidir. Teröristlere bırakınız kürt demeyi insan demek bile ihanettir. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun. Suriye'nin kuzeyinde Kürdistan sütunlarını dikmek için görev taksimi yapanlar Türkiye'yi yok sayan sömürgecilerdir.'' dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

BİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ: Kimin ne söylediğinin anlamı yok. Biz Türkiye'nin yanındayız. Bir başımıza kalsak da kıran kırana zalimlerle dünyaya zindan edecek irade bizdedir. Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna nefes tüketmesin duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız. MHP'yi yönetecek  ve yön verecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır. CHP'yi kim yönetiyor, kim sokağa doğru itiyor. Bunu itiraf edin, bunu söyleyin. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilip sadece milletten talimat alır.

CHP'YE YSK TEPKİSİ: Tutsak alınmışlar haberleri yok, tuzağa düşmüşler acıyanları yok. Ne var ki tutsak Türkiye'yi tutsak almayacaklar. Bu vatan sahipsiz değil bu aziz millet çaresiz değildir. CHP'liler YSK'yı tanımıyormuş. İddialarındaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. Tanımıyorlarsa seçime katılmasın. Zillet ittifakı 31 Mart'ta duvara toslayacaktır. Türkiye'nin beka sorununun olmadığını söyleyenler belanın kendileridir. Fırat'ın doğusunda çiçek böcek mi toplanıyor yoksa fitne fesat mı toparlanıyor. Bölünmek istenen Türkiye'nin beka sorunu yoktuysa terörle kararlı mücadele niye var.

CUMHUR İTTFAKI MİLLİ BEKANIN KORUYUCUSUDUR: Eşit, adil ve hakkaniyet ölçülerine göre mutabakat varken MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek yalan değildir de nedir. MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır. İftira atanlar, sosyal medyadan zehir kusanlar adeta Palu ailesinden çıkmış gibiler. Bir tercih yapacak olursak herkes şunu bilsin ki bin defa beka derim. Cumhur ittifakı milli bekanın koruyucu zırhıdır. Beka yoksa belediye zaten yoktur.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bahçeli'den bomba Binali Yıldırım önerisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Yıldırım 15 Ocak 2019 12:06 Taban tabiki Sn. Bahçeli'ye uyacak.Yoksa Kandilin talimatları ile hareket edenlere bel bağlamış olanlarla omuz omuza olanlara mı uyacak. Önce Devlet

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro