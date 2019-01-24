Bahçeli'den 'beka sorunu değil zeka sorunu' diyen İnce'ye sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bahçeli'nin hedefinde “Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zekâ sorunu" diyen Muharrem İnce vardı.

31 MART BEKA SEÇİMİDİR Teşkilatlara ve adaylara 31 Mart seçimleri için "beka" uyarısı yapan Bahçeli, "Zillet koalisyonu 31 Mart’ı beka olarak görseydi kendimizden şüphe ederdik. Kimin ne söylediğinin önemi yok, 31 Mart beka seçimidir." dedi.

BEKA HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR "Önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önündedir. Beka yoksa ne yapalım belediyeyi ne yapalım siyaseti" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"AKLI İNCELMİŞ BİR ZAVALLI" "Aklı incelmiş bir zavallıya göre yerel seçimleri beka olarak millete anlatmak zeka sorunuymuş. Biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay denzsiz vay! Bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir. Senin gibi sabah akşam konuşan çarkıfeleklerin işidir."