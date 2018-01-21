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Bahçeli'den Afrin için 'hilal şeklinde güvenlik kuşağı' önerisi

Bahçeli'den Afrin için 'hilal şeklinde güvenlik kuşağı' önerisi

Afrin operasyonuyla ilgili konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir. dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 12:58 - Güncelleme: 21-01-2018 12:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Hiç kimse davadan büyük, üstün değildir. İşlerine geldi mi çıkarlarına uydu mu her yapılanı güzel ve doğru bulanlar, tam tersi durumda her şey berbat diyenler, inanç ve itibar yoksunlarıdır. Bunlarla işimiz yoktur, yolumuz ayrılmıştır. 

AFRİN AÇIKLAMASI

2 gün evvel ABD'nin 1000'e yakın PKK'lı haini Tel Abyad'a naklettiği haberi düşmüştür. Suriye'nin kuzeyindeki ağır sorunların müsebbibi ABD'dir. Kanlı müttefikler ise ABD, PYD, PKK'dan müteşekkildir.

HİLAL ŞEKLİNDE GÜVENLİK KUŞAĞI 

Afrin tasallutla abulak altına alınmıştır. Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir. Gelişmeler karşısında ne kadar isabetli tespitler yaptığımız kabul edilecektir. Türkiye şu anda sınırlarımızın diğer yakasından kaynaklanan muazzam bir tehdit dalgasındadır. 

Arrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır. Amanos Dağları Afrin'e açılan penceredir. Hain ve kanlı eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmıştır. Halep'in bu ilçesi terörizmin esaretinden kurtarılırsa Suriye'nin kuzeyinde hainlerin barınma ihtimali kalmayacaktır. 

Cumhurbaşkanı Kütahya'da Afrin operasyonunun başladığını ilan etmiştir. Zeytin Dalı isimli askeri harekat yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Türk jetleri meşru müdafaa sınırları içinde 7 ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiştir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Artık söz bitmiş hareket aşamasına geçilmiştir. 108 hedef başarı ile imha edilmiştir. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiş gösterilmeye de devam etmiştir. Artık terör örgütü PYD-PKK'ya Afrin'in tabur, Münbiç'in mezar olması sonuna kadar dseteklediğimiz milli hedeftir. 

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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