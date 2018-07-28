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Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli ABD ile Brunson krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin tehdidi stratejik ortaklığa gölge düşürüyor. Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüştür? Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyeceğiz." dedi

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 17:47 - Güncelleme: 28-07-2018 17:47

ABD'nin yaptırım tehdidiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter üzerinden Amerika'nın yaptırım tehdidiyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli, "şantaja boyun eğmeyiz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım. “Ekmek-Tuz Hakkı” Türk kültürünün müşfik bir mükâfatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir.

"BU ÜSLUP KÜSTAHÇA DEĞİL MİDİR?"

On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?

"ŞANTAJA BOYUN EĞMEYİZ"

Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 28 Temmuz 2018 19:16 Büyüksün Sayın Bahçeli bilge lider seninle gurur duyuyoruz

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