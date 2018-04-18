Bahçeli zirve sonrası kritik adım! Başkanlık divanını topladı...

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı yarım saatlik erken seçim zirvesinin ardından Genel Merkez'de MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.

Dünkü grup toplantısında "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" diyerek siyaset dünyasının hareketlendiren MHP lideri Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Merkezi'ne geçen Bahçeli, Başkanlık Divanı'nı topladı. Bahçeli'nin Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirme yapacağı belirtildi.

Görüşmede neler konuşulduğu, erken seçim çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir karşılık verdiği merak ediliyor...

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