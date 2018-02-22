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Bahçeli 'soruna' el attı: Bizzat takipçisi olacak!

Bahçeli 'soruna' el attı: Bizzat takipçisi olacak!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Adana Metrosu’nun diğer illerdeki gibi Ulaştırma Bakanlığı’na devralınması hususunda desteğinin tam olduğunu ve bizzat takipçisi olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 23:26 - Güncelleme: 22-02-2018 00:52

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret belediye hizmetleri ile ilgili bilgi verdi. Adana’da yapımı devam eden projelerin 2018’in ikinci yarısında büyük ölçüde tamamlanacağını söyleyen Başkan Sözlü, kentte milliyetçi ve üretken belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti.

"TAKİPÇİSİ OLACAK": Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hem kent kırsalında hem de merkezde hemşehrilerinin refahı için yoğun mesai harcadıklarını aktaran Başkan Hüseyin Sözlü, MHP Lideri Bahçeli’den Adana Metrosu’nun diğer illerdeki gibi Ulaştırma Bakanlığı’na devralınması hususunda desteğinin tam olduğunu ve bizzat takipçisi olacağının müjdesini aldı.

Ziyaretin sonunda MHP Lideri Bahçeli, hemşehrilerine sevgi ve selamlarını gönderdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Asa 22 Şubat 2018 00:52 Bence oylarının daha da azalacağını biliyor. Arkadaş AKP kontenjanından hem milletvekili olarak meclise girmek hem de MHP genel başkanı olarak kalmak istiyor. Bu haliyle meclise giremeyeceğini o da biliyor.

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