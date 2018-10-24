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Bahçeli son ikili görüşmede Erdoğan'a 6 ismi tek tek sayıp uyarmış

Bahçeli son ikili görüşmede Erdoğan'a 6 ismi tek tek sayıp uyarmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, son ikili görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı altı isim hakkında uyardığı iddia edildi. Bahçeli, ismini tek tek saydığı altı kişinin AK Parti-MHP ittifakını bozmaya çalıştığını söylemiş.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 08:52 - Güncelleme: 24-10-2018 08:52

AK Parti ile MHP yerel seçimlerde ittifak konusunda köprüleri attı. Af ve Andımız konusunda farklı düşünen iki parti, arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Bahçeli’nin Bekir Bozdağ’ı tehdit eden tweet’leri AK Parti'de büyük rahatsızlık yarattı.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Herkes kendi yoluna mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında dün Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla 'bozulan' ittifakı değerlendirdi.

Söz konusu açıklamalarla ilgili olarak AK Parti ve MHP'li üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirten Fırat, kendisine söylenenleri okurlarına aktardı.  Buna göre AK Partili yönetici, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Erdoğan ile görüşmesinde af konusuna değinmediğini söyledi.

MHP'li yöneticinin de "Ankara'yı biz olmadan almaları çok zor. Azdan az, çoktan çok gider" dediğini paylaşan Fırat, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne gidilmesi sürecinde ve bugüne kadar yaptıkları karşılığında hiçbir şey almadıklarını meydanlarda anlatacaklarını da belirten kaynağım, tartışma yaratacak bir iddiayı da gündeme taşıdı.

İddiaya göre Bahçeli son görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yanınızdaki altı isim işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyor" dedi ve bu altı ismi tek tek saydı. MHP'li kaynağım, benimle de paylaştığı altı üst düzey ismin iki partinin işbirliğini bozmak için çaba sarf ettiğine inanıyor. Bu isimleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayıp açıklamayacaklarını göreceğiz.

Hande Fırat'ın yazısının tamamı

Bekir Bozdağ Kürt mü asıl memleketi neresi Bahçeli ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olay 'ittifak' açıklaması Bahçeli'ye gider yaptı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 09:06 bahçeliye güvenmi olur yapacağını yaptı

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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