Bahçeli niye 26 Ağustos dedi bomba iyi parti iddiası

MHP' Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısı herkesi şaşkına çevirdi. Gündem bir anda değişti. CHP ve İyi Parti cephesinden Bahçeli'nin çağrısına hodri meydan yanıtı gelirken kurultayının üzerinden 6 ay geçmeyeceği için İyi Parti'nin seçime giremeyeceği iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, 26 Ağustos 2018'de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan'da büyük kurultayını yapan İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım" dedi.

CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım. CHP erken seçimden kaçmaz. Halk bunlardan ne kadar erken kurtulursa iyidir." dedi.

26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da kurulan bir partiden korkan Devlet Bahçeli ve kadrosu 26 Ağustos'a seçimi çekmek istemiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce erken seçim çağrısında bulunduğunu anımsatan Özel, " Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Gelin Anayasa değişikliğine gitmeyelim, ondan önce parlamento seçimlerini yapalım' demişti, reddetmişlerdi. Genel Başkan, 'seçimler geliyor yakında' diye defalarca vurguladı." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'ana aktör ne diyecek' sözlerinin hatırlatıldığı Özel, "Devlet Bahçeli artık bir aktör değil, bir aktörün yardımcısı. Bahçeli iradesini saraya teslim ettiği günden bu yana, Bahçeli'ye Genel Başkan seviyesinde yanıt vermiyoruz." şeklinde konuştu.

  • Siyaset 17 Nisan 2018 16:07
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