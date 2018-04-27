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Bahçeli, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı için ne dedi?

Bahçeli, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı için ne dedi?

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan MHP lideri Devlet Bahçeli, Futbol Federasyonu'nun "Kaldığı yerden seyircisiz oynanacak" kararı verdiği ve Beşiktaş'ın da "Sahaya çıkmıyoruz" resti çektiği olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 13:15 - Güncelleme: 27-04-2018 13:15

OLAYLI Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından "Futbol Federasyonu Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirmeli" diyen koyu Beşiktaşlı MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararıyla ilgili konuştu. Bahçeli, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını geri çekmesini istedi. 

BEŞİKTAŞ KARARINI DEĞİŞTİRMELİ... Bugün gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen MHP lideri Bahçeli, Futbol Federasyonu'nun "kaldığı yerden seyircisiz oynanması" kararı sonrası Beşiktaş'ın "Sahaya çıkmayacağız" resti çektiği olaylı derbi ile ilgili soruyu da cevapladı. Bahçeli, "Beşiktaş yönetimi kararını değiştirmeli" dedi.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAZ YAPMAMALI.. İşte Bahçeli'nin o sözleri: "Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya  çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • a.çe 27 Nisan 2018 14:14 Beşiktaş şamar oğlanı değil aziz ağlamasın diye ağzına emzik verir gibi Beşiktaşı kullanamaz kimse hani mahkemeye sevk edilen kişilerden kaçı fetöcü açıklansın kamuoyuna acilen bu durum herkes bilsin kumpasmı değilmi yoksa azizin kumpasımı ali koça karşı bilsin herkes

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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