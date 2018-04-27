Bahçeli, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı için ne dedi?

OLAYLI Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından "Futbol Federasyonu Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirmeli" diyen koyu Beşiktaşlı MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararıyla ilgili konuştu. Bahçeli, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını geri çekmesini istedi.

BEŞİKTAŞ KARARINI DEĞİŞTİRMELİ... Bugün gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen MHP lideri Bahçeli, Futbol Federasyonu'nun "kaldığı yerden seyircisiz oynanması" kararı sonrası Beşiktaş'ın "Sahaya çıkmayacağız" resti çektiği olaylı derbi ile ilgili soruyu da cevapladı. Bahçeli, "Beşiktaş yönetimi kararını değiştirmeli" dedi.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAZ YAPMAMALI.. İşte Bahçeli'nin o sözleri: "Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."