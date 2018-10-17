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Bahattin Karakoç kimdir neden öldü eşi ve çocukları kim?

Bahattin Karakoç kimdir neden öldü eşi ve çocukları kim?

Bahattin Karakoç kimdir kaç yaşındaydı ve neden öldü soruları usta sanatçının vefatının ardından araştırılmaya başladı. Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahattin Karakoç evinde hastalandı ve kaldırıldığı hastanede 88 yaşında vefat etti. Peki Bahattin Karakoç eserleri neler?

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:50 - Güncelleme: 17-10-2018 14:50

Bahattin Karakoç kimdir, kaç yaşında öldü ve usta sanatçının ölüm nedeni ne soruları vefatının ardından araştırılıyor. 88 yaşındaki sanatçı dün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve orada hayatını kaybetti. Peki Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Bahattin Karakoç eserleri neler?

BAHAETTİN KARAKOÇ'TAN KÖTÜ HABER: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak, dün kitaplarını imzalayan Karakoç, evde rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin kardiyoloji bölümüne tedavi altına alınan Karakoç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakoç'un eğitimci oğlu Oğuz Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti.

Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un da kardeşi olan Bahaettin Karakoç için cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR: Bahaettin Karakoç 5 Mart 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü kasabasında doğmuştur. Beş erkek, dört kız çocuğu vardır. İlköğrenimini köyünde tamamlamıştır. Adana-Düziçi Köy Enstitüsü'nde okudu. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden mezun oldu. Kahramanmaraş'taki sağlık kuruluşlarında sağlık memuru olarak çalıştı. Son görev yeri Kahramanmaraş Verem Savaş Dispanseri idi. Buradan 1982 yılında emekli oldu.

Çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. Kahramanmaraş'ta 1986-1987 yıllarında Dolunay dergisini çıkardı. Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir Şölenlerini başlattı. Çok sayıda ödül almaya hak kazandı. 1986'da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi. 1989 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye'yi temsilen “Strugua Uluslararası Şiir Akşamları Festivali”ne katıldı ve burada bir tebliğ sundu. 1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Münacaat Yarışması”nda “Beyaz Dilekçe” isimli şiiriyle birincilik kazandı. Bahattin Karakoç’un birçok şiiri değişik formlarda bestelenmiştir.

ESERLERİ

Mevsimler ve Ötesi , (1962)
Seyran, (1973)
Zaman Bir Beyaz Türküdür, (1974)
Sevgi Turnaları, (1975)
Ay Şafağı Çok Çiçek , (1983)
Kar Sesi , (1983)
İlkyazda, (1984)
Bir Çift Beyaz Kartal , (1986)
Menzil, (1991)
Uzaklara Türkü , (1991)
Güneşe Uçmak İstiyorum , (1993)
Beyaz Dilekçe, (1995)
Güneşten Öte , (1995)
Dolunay Şiir Güldestesi , (1996)
Leyl ü Nehar Aşk , (1997)
Aşk Mektupları , (1999)
Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman, Ay Işığında Serenatlar , (2001)
Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri , (2004)
Ben Senin Yusuf'un Olmuşum , (2006)
-l-Barış Çağrısı Şiirleri-Dünya Barışına Çağrı Grubu-Meneviş Yayınları,(2009)

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