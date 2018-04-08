Bahar yorgunluğunu önleyen besinler!

Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz; çilek, çağla ve erik tüketiminin bahar yorgunluğunu aldığını söyledi

Bahar yorgunluğunu önleyen besinler!

Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz; çilek, çağla ve erik tüketiminin bahar yorgunluğunu aldığını söyledi. Bahar aylarında özellikle mevsim geçişlerine bağlı yorgunluk yaşayanlara önerilerde bulunan Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz; çilek, çağla ve erik tüketiminin bahar yorgunluğunu aldığını söyledi.

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Bahar yorgunluğunu önleyen besinler!

İHA'nın haberine göre; bahar aylarının gelmesiyle birlikte havalar ısınırken, tezgahlarda da çeşit çeşit renkli meyveler yer almaya başladı. Mevsimsel uyum sağlayamayan bünyelerde ortaya çıkan bahar yorgunluğu için de bu renkli meyveler çözüm olabiliyor. Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, özellikle bahar yorgunluğu çeken bünyeler için çilek, çağla ve erik tüketilmesini önerdi.

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Bahar yorgunluğunu önleyen besinler!

Çağlanın kötü kolesterolü düşürdüğünü ve tansiyonu dengelediğini söyleyen Eryılmaz, "Yaz aylarına girmek üzereyiz. Bahar aylarında özellikle meyvelerimiz daha da şekillenip renklenmeye başlıyor. Mevsim meyvelerinde şu an çağla var. Önümüzdeki aylarda çilek ve erik girmeye başlayacak. Çağla kayısı ve kayısı çekirdeklerinin olgunlaşmamış hali aslında.

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Bahar yorgunluğunu önleyen besinler!

B, C, K vitaminleri açısından zengin bir meyve. Kötü kolesterolü düşürüyor, kolesterolü dengeliyor, tansiyonu dengeliyor. Kolesterol ve tansiyon hastalarına özellikle öneriyoruz bu meyveleri. Kalorisi düşük biraz da sulu bir meyve. Atıştırmalıklarımızın içinde yer almalı ve tokluğumuzu arttırabilecek bir meyve çağla. Ama fosfordan ve potasyumdan zengin olduğu için böbrek hastalarına çok önermiyoruz" dedi.

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