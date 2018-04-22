Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar

Bahar yorgunluğunu azalatmak ve baharın tadını çıkartmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerekir.

Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar

Bahar yorgunluğunu azaltmak ve baharın tadını çıkarmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini ifade eden Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, "Her mevsim geçişinde yaşanan yorgunluk bahar aylarında kendini daha ağır hissettirirken, kişide uyku hali, ağrılar, halsizlik, depresif ruh hali görülür. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir" diye konuştu.

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Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar

Yumurtanın anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örtüsüne sahip olduğunu belirten Ciğerli, "Anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örüntüsüne sahip besin öğesidir. İyi ve kaliteli demir deposudur. Vücutta demir eksikliğine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

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Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar

Ayrıca çilek de su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir" dedi.

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Bahar yorgunluğuna iyi gelen gıdalar

Ananas, kivi ve avokadonun da önemli meyvelerden olduğunu dile getiren Ciğerli, "Ananas, özellikle diyet yapılan dönemlerde ödem atıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmesi önerilir. Lifli yapıda olduğu için bağırsakları çalıştırır ve uzun süre tokluk sağlar. İçerdiği C vitamini miktarı yüksektir. Yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alır. Kivide ise C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur.

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