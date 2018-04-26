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Bahar nezlesinden korunma yolları! Hijyen ellerden başlar

Bahar nezlesinden korunma yolları! Hijyen ellerden başlar

Bahar nezlesinden korunmanın yolları nelerdir? Bahar nezlesinden alacağınız basit önlemlerle korunmanız mümkün. Rüzgarlı havalarda gözlük ve toz maskesi kullanarak polenlerden korunabilirsiniz. Öte yadan nezleden korunmanın en etkili yöntemi ise kişisel hijyen. Elleri sık sık yıkamaya dikkat edilmeli.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 00:30 - Güncelleme: 26-04-2018 00:30

Soğuk kış aylarına veda ettiğimiz bu günlerde, açan güneş ve canlanan doğanın etkileri ruhumuza ve bedenimize de yansıyor. Doğanın çağrısına kulak verip doğayla iç içe olunabilecek ortamlarda bulunanlar ise baharın tadını çıkarayım derken bahar nezlesi tehlikesini göz ardı ediyor. Özellikle alerjik bünyeye sahip olanların bahar nezlesinden korunmak için önlemler alması gerekiyor.

Bahar nezlesi, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan polen artışına bağlı olarak meydana geliyor. Solunum ile birlikte göz, ağız, burun ve ciğerlere kadar ulaşan polenler, bahar rüzgârının da etkisiyle çok geniş alanlara yayılıyor.

EVDE VE DIŞARIDA ALINACAK BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIYOR: Alınacak basit önlemlerle bahar nezlesinden korunmak mümkün oluyor. Rüzgarın güçlü olduğu günlerde dışarıya çıkarken gözlük ve toz maskesi kullanımı polenlere daha az maruz
kalmamızı sağlıyor. Yatak ve yastıklardaki toz akarları ve mitelara karşı özel koruyucu ürünler kullanmak evde alınacak önlemlerin başında geliyor. Toz tutabilecek halı ve döşemelerin kaldırılması, klimalara polen geçirmez filtre takılması da bahar nezlesine karşı koruma sağlıyor.

HİJYEN ELLERDEN BAŞLAR: Nezleden korunmada en etkili yöntem ise kişisel hijyene özen göstermek ve özellikle elleri sık sık yıkamak. Elbette elleri en hijyenik şekilde yıkamanın bazı incelikleri bulunuyor. Elleri önce su ile ıslatmak, yeterli miktarda sıvı sabun almak, sabunu köpürterek avuç içini ve ellerin arka yüzeyini, parmakları ve tırnakları ovmak, ardından elleri bileklere kadar durulamak önem taşıyor. Yıkama işlemi bittikten sonra muhakkak tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulamak gerekiyor. Elleri yıkadıktan sonra yine kâğıt havlu yardımı ile musluğu kapatmak da hijyen sağlıyor.

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