Bahar Doğrul'un ablasından 'taciz' açıklaması! Amcam sürekli...

18 yaşındaki Bahar Doğrul, sosyal medyada yayınladığı bir video ile amcası tarafından cinsel istismara uğradığını ileri sürerek yardım istemişti. Genç kızın açıklamalarını sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İddiaların üzerine Bahar Doğrul'un ablası Hülya Doğrul da Show TV'de yayınlanan 'Deryalı Günler' programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ: Abla Doğrul şunları söyledi: "Bu olay geçen yıl haziran ayında oldu. Annem kas erimesi hastası ve ben kendisini tedavi için hastaneye götürdüğümde yaşandı. O dönem amcam sürekli evimize gidip geliyormuş bunu kardeşim anlattı. Olayın ardından biz Emniyet'e giderek şikâyette bulunduk. Kardeşimin ifadesi alındı. Konuyla ilgili davamız var ama hizbir şey yapılmadı. Amcam tutuklanmadı. Şikâyetimizin ardından geçen yıl amcam beni ve kardeşimi ölümle tehdit etti. Bunun üzerine gidip şikâyetimizi geri aldık"

'BABAM OLAYA DAHİL OLAMIYOR': Kardeşinin gece uykusunda sayıklamaya başlaması üzerine 30 Mart'ta tekrar şikâyette bulunduklarını ifade eden abla Doğrul, "Amcam köy işleriyle, bağ-bahçeyle uğraşıyor ve muhtarlık yapıyor. Şu anda firari görünüyor. Babam şifzofren hastası raporu var ve amcamın yanında kalıyor. Amcam babamı bize göstermiyor. Babam, ne denilse, 'Tamam'der ve olaya dahil olamıyor. Amcam sürekli bize şiddet uyguluyordu ve on yıl kadar önce babamın tüm mal varlığını bizim elimizden aldı. Geçen yıl amcamın ifadesi alınamamıştı ancak bu yıl alınmış. Amcam sürekli ailemizi arayıp, 'Davanızdan vazgeçin şu kadar mal vereceğim" diye konuştu.

SEDA SAYAN'A KATILMIŞTI: Geçtiğimiz mayın ayında Show TV'de ablası ve annesiyle Seda Sayan'ın programına katılan Bahar Doğrul programda, amcasının kendilerine şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuştu. Doğrul'un bu iddiası ise köyün muhtarı olan amcasının yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: Bahar Doğru'un yardım çağrısının ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.