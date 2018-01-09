Bahar Candan yine olay oldu "Lahmacun küreği gibi"

İşte Benim Stilim programında yarışan Bahar Candan, konuşması, tavırları ve tarzı ile izleyenleri şaşkına uğratıyordu. Bir süredir sessizliğini koruyan Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşım yine gündeme oturdu. Bahar Candan'ın, 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayağı, Ekşisözlük'te yorum yağmuruna tutuldu. Twitter

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Ekşisözlük'te Bahar Candan'ın ayağına,'Lahmacun küreği gibi', 'Bahar Candan değil Bahadır Candan ayağı', '3 saat halı saat maç yaptıktan sonra krampon içinden çıkan turşu olmuş ayak, nerde görsem tanırım' gibi yorumlar yapıldı. Peki Bahar Candan kimdir? Tavırları ve tarzıyla izleyenleri şaşkına uğratan Bahar Candan nasıl bu kadar ünlü oldu? Gelin hep birlikte Bahar Candan'ın yaşam öyküsüne bir göz atalım... Twitter

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BAHAR CANDAN KİMDİR? Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. 1.70 boyunda ve 47 kilogramdır. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyor ve avukat olmak istiyor. Twitter

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