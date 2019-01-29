Bahar Candan kaç kilo hamile mi göbekli hali kafa karıştırdı

Bahar Candan İşte Benim Stilim'de yaptıklarıyla uzun süre dönemin gündeminden düşmemişti. Yaptığı dondurma şarkısı, söylemleri ve akıl almaz photoshoplarla her an dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir dönem aşırı kilo veren ve son hali ile korkutan Bahar Candan şimdilerde yeniden değişti ve verdiği kiloları almaya başladı. Bazı paylaşımlarında ortaya çıkan göbeği acaba hamile mi sorularını akıllara getirdi. Katıldığı bir programda bu iddiaları kesin diller yalanladı ve şu sıralar çok yemek yiyorum diyerek tartışmaları bitirdi.

BAHAR CANDAN ANOREKSİYA MI OLDU:Bahar Candan en son vermiş olduğu kilolarla gündeme gelmiş anoreksiya hastası olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

BAHAR CANDAN HAMİLE Mİ: Şimdi ise yaptığı göbekli paylaşımlarla yeniden gündem haline geldi. Bazı takipçileri tarafından hamile mi?

Sosyal medyada dalga konusu olan Bahar Candan kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımda ablasının kendisine photoshop yapmasını yasakladığını da "Ablam photoshop yapmama izin vermiyor artık ipademinden sildi facetuneları sanırım artık yapamam" notuyla duyurdu.

BAHAR CANDAN KİMDİR: İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu.Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor.Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.” Kaynak: Bahar Candan hamile mi? Bahar Candan neden kilo aldı? Bahar Candan ınstagram hesabı