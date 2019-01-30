Bahar Candan göbek salmış 2 bin liralık yemek yiyor photoshopsuz hali

2 BİN LİRAYA MAKARNA YİYOR: Lüks düşkünü olan Bahar Candan, makarna yemeye 2 bin lira verdiğini söylüyor. Göbeğin kaynağı da bu makarnalar görünüyor. Dün 2. sayfa programında aynen şunları söyledi:

-"Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekanlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle bir arkadaşım var o ödüyor...