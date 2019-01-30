Bahar Candan göbek salmış 2 bin liralık yemek yiyor photoshopsuz hali

İşte Benim Stilim programı ile tanınan Bahar Candan günde 2 bin lira yemeğe verdiği açıklarken takipçileri photoshopsuz halini görünce şoke oldu.

Bahar Candan göbek salmış 2 bin liralık yemek yiyor photoshopsuz hali

Hiçbir vasfı yokken 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında Aleyna Tilki hakkında atıp tutan Bahar Candan, 2 bin liraya makarna yediğini söyledi. Bahar Candan'ın sarfettiği sözler sonrasında instagramına bakanlar şoke oldu. Photoshop ile kendini bu fotoğraftaki gibi gösteren Bahar Candan, ablasından yasak yiyince gerçek hali de ifşa oldu. Göbek bağlayan Bahar Candan'ın gerçek haline bir bakın!

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Bahar Candan göbek salmış 2 bin liralık yemek yiyor photoshopsuz hali

Aleyna Tilki'nin kendisine benzemek için onun giydiklerini taklit ettiğini iddia eden Bahar Candan, son hali ile herkesi şaşkına çevirdi. Ablası Nihal Candan tarafından photoshop yasağı olan Bahar, filtresiz karelerini paylaşmaya başlayınca göbek bağlamış hali ifşa oldu.

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Bahar Candan göbek salmış 2 bin liralık yemek yiyor photoshopsuz hali

2 BİN LİRAYA MAKARNA YİYOR: Lüks düşkünü olan Bahar Candan, makarna yemeye 2 bin lira verdiğini söylüyor. Göbeğin kaynağı da bu makarnalar görünüyor. Dün 2. sayfa programında aynen şunları söyledi:
-"Son günlerde çok para harcamaya başladım. Yemek yediğim mekanlara 2 bin TL ödediğim oldu. Makarna ve deniz mahsulleri yiyorum. Bu hesap iki kişiye geliyor. Bazen ben ödüyorum ama genellikle bir arkadaşım var o ödüyor...

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Bahar Candan göbek salmış 2 bin liralık yemek yiyor photoshopsuz hali

KUCAĞINA OTURDUĞU KİM? : Bahar Candan'ın instagram takipçileri bir süredir sürekli kucakta verdiği pozları merak ediyordu. Balık etli bir kızın kucağından inmeyen Bahar Candan için çeşitli söylentiler çıkarken, kızın kim olduğu da ortaya çıktı.

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