Bahar Candan göbek bağlamış 2 bin liralık yemek yiyor photoshopsuz hali

İşte Benim Stilim programı ile tanınan Bahar Candan günde 2 bin lira yemeğe verdiği açıklarken takipçileri photoshopsuz halini görünce şoke oldu.

Hiçbir vasfı yokken 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında Aleyna Tilki hakkında atıp tutan Bahar Candan, 2 bin liraya makarna yediğini söyledi. Bahar Candan'ın sarfettiği sözler sonrasında instagramına bakanlar şoke oldu. Photoshop ile kendini bu fotoğraftaki gibi gösteren Bahar Candan, ablasından yasak yiyince gerçek hali de ifşa oldu. Göbek bağlayan Bahar Candan'ın gerçek haline bir bakın! Twitter

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Aleyna Tilki'nin kendisine benzemek için onun giydiklerini taklit ettiğini iddia eden Bahar Candan, son hali ile herkesi şaşkına çevirdi. Ablası Nihal Candan tarafından photoshop yasağı olan Bahar, filtresiz karelerini paylaşmaya başlayınca göbek bağlamış hali ifşa oldu. Twitter

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GÖBEK İÇİN HAMİLE DİYEN OLDU: Photoshop kalkınca göbekli hali ortaya çıkan Bahar Candan için 'hamile' iddiaları ortaya atıldı. Candan, "Ne evliyim ne hamile olacak kadar büyüğüm, tatlıcı açtık ve tatlı yiyorum. Karnımı içeri çekmeyi bilmediğim için böyle bir durum oluştu" dedi. Twitter

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