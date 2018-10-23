Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmek gerekir. Diyetisyen Burcu İnce, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında brokoli, yeşil çay, kırmızı biber, ıspanak, yağlı balıklar, badem, yumurta, yoğurt gibi gıdaların tüketilmesinin faydalı olabileceğini söylüyor. Bu gıdaları diyetinizde fazlalaştırırsanız hastalıklara karşı koruyucu özelliklerinden faydalanabilirsiniz.