Bağışıklık sistemi nedir nasıl güçlendirebiliriz ?Kansere karşı...

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kanser gibi önemli hastalıklardan korunmada beslenme düzeni etkili olabiliyor. Sebze ve meyveden zengin bir diyet, sigarasız yaşam, düzenli fiziksel aktivite ile kanser gelişiminde %40’lara varan bir azalma sağlanıyor.

Bağışıklık sistemi nedir nasıl güçlendirebiliriz ?Kansere karşı...

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kanser gibi önemli hastalıklardan korunmada beslenme düzeni etkili olabiliyor. Sebze ve meyveden zengin bir diyet, sigarasız yaşam, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı vücut ağırlığının korunması ile kanser gelişiminde %40’lara varan bir azalma sağlanıyor. Beslenme, kanser tedavisi gören hastalar için de çok önemli. Diyetisyen Berna Ertuğ, kanser tedavi sürecinde hastaların bağışıklık sistemini güçlendirici beslenme önerilerinde bulundu.

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Bağışıklık sistemi nedir nasıl güçlendirebiliriz ?Kansere karşı...

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ŞART: Bağışıklık sistemi, pek çok hücre ve organı içeren, oldukça komplike bir sistemdir. Bu sistem sayesinde bireyler, kanser ve pek çok ciddi hastalıktan korunmaktadır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişiler hastalıklara karşı dirençlidir. Ancak bağışıklığın zayıflaması durumunda, zararsız görünen mikrobik hastalıklar bile yaşamsal kayıplara yol açabilir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için dikkate alınacak 12 öneri, yaşam kalitesini artırarak, vücudu önemli hastalıklardan korumaya yardımcı olacaktır.

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Bağışıklık sistemi nedir nasıl güçlendirebiliriz ?Kansere karşı...

1-Güçlü bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı koşullarda hazırlanmış, doğal besinleri uygun miktarlarda tüketmek vücut için koruyucu bir kalkan etkisi oluşturmaktadır.

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Bağışıklık sistemi nedir nasıl güçlendirebiliriz ?Kansere karşı...

2-Çiğ sebze ve meyve sebzeler hastalık savıcı etkiye sahiptir. Sebze ve meyveler içerdikleri doğal vitaminler ve diğer antioksidanlar aracılığıyla, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

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