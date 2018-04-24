Bağırsaklarını torbada taşıyor

İZMİR'in Bergama ilçesinde, 5 yıl önce orman işçisi olarak çalışırken çıkan tartışmada pompalı tüfek ile yaralanan ve geçirdiği onlarca ameliyata rağmen bağırsaklarını vücudunun dışında torbada taşıyan 6 çocuk babası Necat Soysal (47), sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor.

Bağırsaklarını torbada taşıyor

İZMİR'in Bergama ilçesinde, 5 yıl önce orman işçisi olarak çalışırken çıkan tartışmada pompalı tüfek ile yaralanan ve geçirdiği onlarca ameliyata rağmen bağırsaklarını vücudunun dışında torbada taşıyan 6 çocuk babası Necat Soysal (47), sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor. Soysal, ailesini geçindirmek için aylık 500 liraya temizlik işinde çalıştığını belirterek, "İyi bir doktor olursa iyileşebilirim. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum ve çalışamıyorum" dedi.

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Bağırsaklarını torbada taşıyor

Diyarbakırlı Necat Soysal, orman işçisi olarak çalışmak üzere 5 yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'in Bergama ilçesine gitti. Çocuklarını köy okuluna götürürken çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralanan Soysal'ın hayatı o günden sonra karardı. Bergama'da ameliyat olan Soysal, İzmir'e sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Necat Soysal, taburcu oldu.

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Bağırsaklarını torbada taşıyor

Kısa süre içerisinde Soysal, yaralandığı bölgeden kanama olması nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan müdahalede Sosyal'ın bağırsağının patladığı ortaya çıktı. Onlarca ameliyat geçiren ve bir türlü sağlığına kavuşamayan Soysal, 6 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veriyor. Necat Soysal, bağırsağı kolostomi torbası içerisinde, kuzeninin yanında temizlik yaparak aylık 500 lira ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Maddi durumu olmayan Soysal, yetkililerden sağlığına kavuşması için yardım istediğini söyledi.

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Bağırsaklarını torbada taşıyor

Necat Soysal, başından geçenleri anlatırken, "O günden sonra hep bu acıyı çektim. Neyim varsa hepsini tedavim için verdim. Bir türlü düzelemedim. Düzelince yine başlıyor. İyi bir doktora denk gelemiyorum herhalde. Maddi durumum iyi olmadığı için iyi bir doktora da gidemiyorum. Bağırsağım ile kemiğim birbirine değdiği için sürekli iltihaplanıyordu. Ortopedi doktoruna gittim, yıkandığı zaman patladı. Genel cerraha sevk ettiler sonra bir türlü kapanmadı. Geçimim çok zor, yapamıyorum. Sadece kuzenimin dükkanında temizlik yapıyorum aylık 500 lira alıyorum. Geçimim bu şekilde. İyi bir doktor olursa iyileşebilirim. Hastalığım yok sadece bağırsak dışarıda. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum ve çalışamıyorum. Patlayınca ameliyata alıyorlardı beni çok zor durumda kaldım" dedi.

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