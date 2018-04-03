  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bağcılar'da otomobil eve girdi: 1 yaralı

Bağcılar'da otomobil eve girdi: 1 yaralı

BAĞCILAR'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı eve girdi. Kaza, Göztepe Mahallesi'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-04-2018 07:13 - Güncelleme: 03-04-2018 07:13

İddiaya göre, Murat Ç. yönetimindeki 56 AU 259 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı evin oturma odasına girdi. Kaza sonucu oturma odasında bulunan Fatih E. yaralanırken evin diğer odalarında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Gürültüyle dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

Kaza nedeniyle tek katlı eve giren otomobilin kaldırılması için çekici çağırıldı. Otomobilin kurtarmak için halat yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkartılırken otomobilin girdiği evde maddi zarar oluştu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İFADESİ ALINMAk ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Murat Ç. polis aracına bindirirek 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezine ifadesi alınmak üzere götürüldü. Bir görgü tanığı kazayı şöyle anlattı: "Araç sokağa giriyor, hız yapıyor. Frene basacağı yerde gaz basarak kaldırma çıkarak eve giriyor.Evinin içerisinde 5 kişi vardı. Bir kişide yaralandı" 

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bağcılar'da otomobil eve girdi: 1 yaralı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro