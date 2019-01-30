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Bağcılar Oto Center'da silahlı kavga

Bağcılar Oto Center'da silahlı kavga

BAĞCILAR Oto Center Galericiler Sitesi'nde aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 13:59 - Güncelleme: 30-01-2019 13:59

Olay saat 11.30 sıralarında Bağcılar Oto Center Galericiler Sitesi D Blok'ta bulunan bir galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek davası olduğu öne sürülen Hakan D. ve Uğur B. galeri dükkanı önünde karşılaşarak bir süre tartıştı. Tartışma sırasında Hakan D. yanındaki silahla Uğur B.'ye 2 el ateş etti.

Uğur B. açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurşunlardan biri Uğur B.'nin karnına isabet ederken diğeri cebinde bulunan cep telefonuna isabet etti.  Oto Galericiler sitesinde alım satım işi yaptığı öğrenilen Hakan D. ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uğur B.' ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi devam eden Uğur B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği galeri dükkanının önüne şerit çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hakan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak : İHA

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