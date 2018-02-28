Bagajından çalınan para şoke etti

Murat Özboyacı, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde park halindeki 34 ZK 6412 plakalı aracın bagajında bulunan 560 bin lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Özboyacı, polis ekiplerine, gayrimenkul almak için çektiği paranın aracın bagaj kısmında bulunduğunu, bir süreliğine ayrıldığı aracından paranın çalındığını döndüğünde fark ettiğini söyledi.