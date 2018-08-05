Bağ evinde dehşet! Patronunu öldürüp...

ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesinde bir güvenlik görevlisi, dönem dönem yanında çalıştığı mali müşaviri öldürdü, ardından kendi canına kıydı.

Bağ evinde dehşet! Patronunu öldürüp...

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir güvenlik görevlisi, dönem dönem yanında çalıştığı mali müşaviri öldürdü, ardından kendi canına kıydı.

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Bağ evinde dehşet! Patronunu öldürüp...

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Alınca Mahallesi 158'inci Sokakta bulunan bağ evinde meydana geldi.

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Bağ evinde dehşet! Patronunu öldürüp...

Akşam saatlerinde Osmangazi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Toka (41), eski çalıştığı ve zaman zaman da yardım ederek işlerini yaptığı Oğuz Erentürk’ün (53) bağ evine gitti.

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Bağ evinde dehşet! Patronunu öldürüp...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: İkili bilinmeyen bir sebepten bahçede tartışmaya başladı.

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