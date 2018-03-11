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'BAE'den flaş 'İsrail' iddiası!

'BAE'den flaş 'İsrail' iddiası!

BAE'nin Khaleej Times gazetesine konuşan Filistin Yönetimi'nden bir yetkili İsrailli ve Suudi yetkililerin Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 21:25 - Güncelleme: 11-03-2018 00:47

İran'a karşı İsrail-Suudi kraliyetinin ittifakı doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Khaleej Times gazetesine konuşan Filistin Yönetimi'nden bir yetkili İsrailli ve Suudi yetkililerin Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce İsrail'den başbakan ve enerji bakanı düzeyinde Suudi kraliyetiyle gizli görüşmeler yapıldığına, ilişkilerin ilerlediğine dair açıklamalar gelmişti. 

FİLİSTİN İÇİN OLUMSUZ

Filistin Yönetimi'nden yetkili de İsrail, Suudi ve Mısır heyetlerinin Kahire'de lüks bir otelde biraraya gelerek özellikle Kızıldeniz bölgesiyle ilgili ekonomik meseleleri görüştüğünü aktardı.

''İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki sıcak ilişkiler Filistin Yönetimi'ni olumsuz etkliyor, Filistinlilere zarar veriyor'' diyen yetkili, sitem etti:

İsrail'in Arap ülkeleri içinde sadece Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişkileri var. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 'Arap ülkeleriyle verimli işbirliği içinde olduklarını ama bunu gizli tuttuklarını' ifade etmişti.

Medyadaki haberlere göre İsrail ile Suudi Arabistan son aylarda gizli görüşmeler yürütürken resmi ilişkiler tesis etmeyi de hedefliyor.

ABBAS'A BASKI

Bu hafta Kahire'yi ziyaret edip Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile samimi görüşmeler yapan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yüzyılın anlaşması' olacağını iddia ettiği yeni Ortadoğu barış planını kabul etmesi için Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a baskı yaptığı haberleri de ayyuka çıktı.

Kudüs'ü İsrial'in başkenti olarak tanımış olan Trump'ın planını 'yüzyılın tokadı' diye niteleyen Abbas ise ABD'nin arabuluculuğunu reddediyor ve Birleşmiş Milletler'e çözüm konferansı düzenlemesi çağrısı yapıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ahmet Yildiz 11 Mart 2018 00:19 Tuh simdi kimden para istiyecekler

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