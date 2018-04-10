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BAE suçüstü yakalandı! Ayaklanma için...

BAE suçüstü yakalandı! Ayaklanma için...

Somali hükümetine karşı vekalet savaşı yürüten BAE, Somali’ye gizlice 9,6 milyon dolar nakit sokarken suçüstü yakalandı. Dubai’den gelen BAE’ye ait uçakta ele geçirilen paraya el koyuldu. Paranın, Somali’yi istikrarsızlaştırmak isteyen gruplara dağıtılmak üzere ülkeye sokulmak istendiği belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 11:50 - Güncelleme: 10-04-2018 11:50

BAE, Somali’ye yasa dışı yollardan 9,6 milyon dolar nakit sokarken suç üstü yakalandı. Somali’nin başkenti Mogadişu’daki havalimanı güvenliği, Dubai’den gelen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait uçaktan indirilen valizlerden şüphelendi.

Çantalar açıldığında ise diplomatik kriz patlak verdi. Kraliyet jetiyle, yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen 9,6 milyon dolar nakit para taşındığı ortaya çıktı. Somalili yetkililer, diplomatik bagaj listesinde yer almayan ve girişi bildirilmeyen paraya el koydu. Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri, diplomatik kargo içinde yer almayan ve Somali yetkililerine bildirilmeyen paranın nereye ya da kime gönderilmek istenildiğine dair soruşturma başlattı.

DİPLOMATİK ZIRH: Bir Somali güvenlik yetkilisi, BAE’nin Somali Büyükelçisi Muhammed Ahmed Al Hammadi’nin, para dolu çantaları teslim almak için havaalanına geldiğini kaydetti. BAE Büyükelçisi yanındaki maiyetiyle beraber çantaları güvenlik noktasından geçirmek isterken durdurulunca büyük şaşkınlık yaşadı.

VEKALET SAVAŞI

Kenya’daki çoğunluk lideri Aden Duale, Abu Dabi yönetiminin Somali’de ticari şirketler aracılığıyla vekalet savaşı yürüttüğünü söyledi. Duale, Mogadişu yönetiminden, ülkenin istikrarını bozmak isteyenlere izin vermemesini istedi.

AMAÇ HÜKÜMETİ YIKMAK

Söz konusu paranın Somali hükümetini istikrarsızlaştırmak isteyen gruplara dağıtılmak üzere ülkeye sokulmak istendiği değerlendiriliyor. Somali ile Türkiye arasındaki olumlu ilişkilerin BAE’yi rahatsız ettiği biliniyor. Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkiler düşük seviyede tutuluyor. Somali hükümeti, Abu Dabi yönetimini, ülkesinin içişlerine müdahale ettiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletler’e şikayet etmişti.

AYRILIKÇILARA YARDIM

BAE, ayrılıkçı Somaliland polis gücünü eğitmek için askeri anlaşma yaptı. Bölgede askeri üs inşasına başlayan BAE, Berbera Limanı’nın işletme hakkını da aldı. Ancak Somali Federal Meclisinde, 12 Mart’taki oylamada, ayrılıkçı Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı’nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali’yi terk etmesi yönünde karar alındı.

PARAYA EL KONULDU

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu. Somalili yetkililer, diplomatik bagaj listesinde yer almayan 9,6 milyon dolar değerindeki nakit paraya el koydu.

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