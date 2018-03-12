BAE şokta! Prenses kaçtı... Sığındığı yatta yaşadıklarını anlattı

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Latifa üç yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi.

Prenses Latife, çektiği videolarda da ailesinin ve babasının kendisine uyguladığı işkenceleri anlattı.

Prenses Latife, video kaydında ‘‘Bizim elimizde sandığınız gibi hiçbir özgürlük yoktu. Sokağa çıkma yasağım vardı. Saraydan çıktığımda gözlem altındaydım ve eve belirli bir saatte dönmek zorundaydım. Annem benden (günlük yaptıklarıma dair) rapor alıyordu. Ve tabii şoförden nerelere gittiğimizi öğreniyordu. Şoför ayrıca babamın ofisine de bu raporları gönderiyordu’’ dedi.

İlk olarak 16 yaşındayken kaçma girişiminde bulunan Prenses Latife, bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra defalarca işkence gördüğünü anlattı. ‘Babasının adamları’nın kendisine işkenceler yaptığını anlatan Latife, Dubai’de 3 sene 4 ay boyunca hapiste kaldığını açıkladı. Hapisten çıkmasının ardından bir daha kendisine şahsi pasaportunun asla verilmediğini söyleyen Prenses, 2000 yılından bu yana hiç yurtdışı seyahatine çıkmadığını belirtti. Kendisine araba kullanma izni verilmediğini söyleyen Prenses Latife, bütün hareketlerinin saatlik dilimler içerisinde gözlem altında tutulduğunu belirtti.

  • Güncel 12 Mart 2018 16:58
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN BAE şokta! Prenses kaçtı... Sığındığı yatta yaşadıklarını anlattı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro