Bacaktaki damar tıkanıklığı nedir kimlerde daha sık görülür?

Bacaklarda damar tıkanıklığı kimlerde sık görülür? Damar tıkanıklığı oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Aile bireylerinde damar tıkanıklığı olanların normal insanlara göre daha fazladır. Kalp ve Damar hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk damar tıkanıklığı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"Ailesinde (anne, baba ve kardeşlerde) damar tıkanıklığı bulunanlarda damar tıkanıklığı gelişme riski yüksektir. Şişmanlık, sigara kullanılması, hareketsizlik ve düzensiz beslenme gibi nedenler yanında şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliği de damar tıkanıklığı riskini arttırmaktadır."



