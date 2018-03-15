Bacakları santimetre ile değil metreyle ölçülüyor görenler inanamıyor

Ostergren, çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını söylüyor. 5 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi. Eşini de sosyal medya aracılığıyla bulan Ostergren, iki kız çocuğu doğurmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başardı.







