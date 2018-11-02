Bacak bacak üstüne atıp oturmayın!

Varis nedir? Varis neden olur? Bu hastalık özellikle kadınlarda daha fazla görülse de erkeklerde de görülen bir rahatsızlıktır. elmaelma.com'un haberine göre, toplardamar sorununa bağlı olarak görülen bu rahatsızlık genellikle 50 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerde görülmektedir. Varis oluşumunu engellemek için neler yapılması gerektiğini ve varis hakkındaki tüm merak edilenleri Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Cüneyt Köksoy'dan öğrendik.

BAZI UYGULAMALARLA AZALTILABİLİR YA DA ENGELLENEBİLİR

Varis oluşumu birçok kişiyi rahatsız eden hastalıklardan biridir. Eğer zamanında önlenebilirse bu hastalık bazı uygulamalarla azaltılabilir ya da engellenebilir. Bu uygulamalar aynı zamanda varilerin tedavi sonrası tekrar oluşumunu engellemektedir.

VARİSİN OLUŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Varisin oluşmasını engellemek için, yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme gibi düzenli egzersizler yapmak, uzun süre ayakta sabit durmaktan ya da oturmaktan kaçınmak,ayakta iken ağırlığın bacaktan bacağa aktarılması ve ara sıra parmak uçlarında kalkıp inmek,kısa süreli yürüyüşler yapmak, uzun süre ayakta durduktan sonra dizler hafif bükük şekilde bacaklar yukarı kaldırılarak yatmak,ayakların altına tahta blok koyarak yükseltmek, uzun sure oturulması gereken durumlarda ara sıra kısa yürüyüşler yapmak varis oluşumunu engeller. Ayrıca otururken bacak bacak üstüne atmamak, kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmamak, sıkı kıyafetler giymemek, yüksek topuklu ayakkabılar yerine ortopedik ayakkabılar kullanmak, kilo vermek, kabız kalmamak, yüksek lifli az tuzlu gıdalar tüketmek de varis oluşmaması faydalıdır.

BACAKLARA YAPILAN MASAJ DAMAR SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Bacaklara uygulanan masaj, bacakların damar sağlığı açısından yararlı olmaktadı. Fakat bu masajın varisli dama üzerine yapılmaması gerekir. Ayaklardan bacağın üst bölümlerine doğru yapılan masajlar damar sağlığı açısından çok büyük önem taşımaktadır.

VARİS PROBLEMİ OLANLAR BESLENMENİZE ÖZEN GÖSTERMELİSİNİZ!

Bacaklarında varis problemi olan kişiler beslenmelerine daha çok dikkat etmelidir. Özellikle taze sebze tüketimi, özellikle mavi kırmızı renkli taneli meyve ve meyve suyu tüketimi, gıdalarla günde en az 30 gram lif alımı, gıdalarla ya da ayrıca A, C ve E vitamini ve çinko alımı varisin oluşmasını engellemektedir.

VARİS ÇORABI GİYENLERDE ŞİKAYETLER AZALIYOR

Tüm bunların yanı sıra ayakta durmayı gerektiren meslekler, ailede varis öyküsü ya da yeni başlamış varisler gibi varis gelişimi için riskli durumların varlığında, bu problemin ilerlememesi için en azından diz altı düzeyine kadar uzanan düşük basınçlı korucu varis çorapları kullanabilirsiniz. Varis çorapları bireylerin şikayetlerini azaltmada gerekse varis oluşumunu engellemede oldukça etkilidir.

Kaynak: elmaelma.com