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Babel için kulisleri sallayan iddia

Babel için kulisleri sallayan iddia

Beşiktaş'tan ayrılan Babel’in, sözleşmesine ‘Eğer Fulham küme düşerse ayrılır’ maddesi koydurduğu öğrenildi. Babel'in sezon sonu Galatasaray’a geleceği öne sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 09:38 - Güncelleme: 17-01-2019 09:38

Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen ve İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham’a gönderilen Babel için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı oyuncu mukavelesine, “Fulham sezon sonunda küme düşerse bedelsiz ayrılır” maddesi koydurdu.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde tekrar Türkiye’ye dönecek ve G.Saray forması giyecek. İddialara göre; Babel, bu nedenle Türkiye’deki evini boşaltmadan gitti. Hollandalı oyuncu, Fulham formasıyla poz verdikten sonra yaptığı ilk açıklamada, heyecanlı olduğunu söyledi.

Babel, “Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım” ifadesini kullandı. İngiliz basını hazır olan ve kendini iyi hisseden Babel’in, Pazar günü Tottenham’a karşı oynanacak maçta takımdaki yerini alacağını öne sürdü.

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