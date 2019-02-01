Babaya bombalı paket göndermenin cezası onandı

İSTANBUL Maltepe'de, babasına ait firmaya bombalı paket göndererek, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yerel mahkemece toplam 35 yıl hapse mahkum edilen Alican Kurdaş'ın cezası onandı.

Babaya bombalı paket göndermenin cezası onandı

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Maltepe'de babasına ait bir iş yerine bombalı paket göndererek, meydana gelen patlamada babası ile 2 çalışanın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Alican Kurdaş'ın davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

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Babaya bombalı paket göndermenin cezası onandı

Yerel mahkemenin kurduğu hükümde, usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirtilen kararda, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedildi.

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Babaya bombalı paket göndermenin cezası onandı

Ceza dairesinin kararında, incelenen dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği aktarıldı.

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Babaya bombalı paket göndermenin cezası onandı

Bu kararla, sanık Alican Kurdaş'ın 35 yıllık hapis cezası onanmış oldu.

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