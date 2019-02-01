Babaya bombalı paket göndermenin cezası onandı

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Maltepe'de babasına ait bir iş yerine bombalı paket göndererek, meydana gelen patlamada babası ile 2 çalışanın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Alican Kurdaş'ın davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Yerel mahkemenin kurduğu hükümde, usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirtilen kararda, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedildi.

