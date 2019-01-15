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Babasının otomobiliyle kaza yapan Liseli eve gitti sonrası facia

Babasının otomobiliyle kaza yapan Liseli eve gitti sonrası facia

KAYSERİ'de ailesinden izinsiz alıp gezmeye çıktığı otomobille kaza yapan lise öğrencisi Semih S. (15), iddiaya göre babasının kızmasından korkup 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 14:49 - Güncelleme: 15-01-2019 14:49

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Semih S., okul çıkışında eve gelip babasının otomobilini izinsiz alarak gezmeye çıktı.

BABASININ KIZMASINDAN KORKTU
Eve dönerken Semih S. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, kazadan yara almadan kurtulan Semih S., eve gitti. Kaza yaptığı için babasının kendisine kızmasından korktuğu ileri sürülen Semih S., 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Beton zemine düşerek ağır yaralanan Semih S., çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Semih S., bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Semih S.'nin cenazesi, Kusçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kerami babacan 15 Ocak 2019 15:05 Şimdi kızmaz babası artık.Yazık oluyor çocuklar hep sorunlu büyüyorlar, aileler de bilinçsizler.iyilik yaptıklarını sandıkları çocuklarını ziyan ve mahv ediyorlar.

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