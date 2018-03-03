Babasının oğlu! Aynı pozu verdi

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, oğlunun kendisi gibi poz verdiği fotoğrafını paylaştı. Ronaldo, kaslarını gösterdiği bir pozunu taklit eden oğlu için "Bana, 'baba ben de senin gibi olacağım' dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?" notunu, gülen emojilerle kullandı.

Ronaldo'nun bu paylaşımı ikiz gibi görünün ünlü babalar ve oğullarını akıllara getirdi...