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Babasının izinden gidiyor! Öpüşürken yakalandı

Babasının izinden gidiyor! Öpüşürken yakalandı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın 19 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham, yeni sevgilisi Playboy modeli Lexi Wood ile öpüşürken objektiflere takıldı.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 10:14 - Güncelleme: 09-04-2018 10:14

David ve Victoria Beckham'ın 19 yaşındaki büyük oğulları Brooklyn Beckham önceki gün Hollywood'da yeni kız arkadaşı Playboy modeli Lexi Wood ile ortaya çıktı. Beckham uzun süredir beraber olduğu ünlü oyuncu Chloe Moretz ile ayrıldığını da böylelikle duyurmuş oldu.

GENÇ GÜZEL UTANDI
Beckham, yeni sevgilisi ile öpüşürken rahat tavırlar sergiledi. Playboy güzelinin ise utangaç olması dikkatlerden kaçmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 09 Nisan 2018 10:22 allah aşkına bu haberin kime ne faydasi var!

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