Babasının izinden gidiyor! Öpüşürken yakalandı

David ve Victoria Beckham'ın 19 yaşındaki büyük oğulları Brooklyn Beckham önceki gün Hollywood'da yeni kız arkadaşı Playboy modeli Lexi Wood ile ortaya çıktı. Beckham uzun süredir beraber olduğu ünlü oyuncu Chloe Moretz ile ayrıldığını da böylelikle duyurmuş oldu.

GENÇ GÜZEL UTANDI

Beckham, yeni sevgilisi ile öpüşürken rahat tavırlar sergiledi. Playboy güzelinin ise utangaç olması dikkatlerden kaçmadı.

