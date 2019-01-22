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Babasının cenazesine giderken vurularak öldürüldü!

Babasının cenazesine giderken vurularak öldürüldü!

Zeytinburnu'nda babasının ölüm haberini alarak hastaneye gitmek için yola çıkan bir kişi, trafikte tartıştığı kişi tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırıldı ancak hayattını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 16:38 - Güncelleme: 22-01-2019 16:38

Olay, 17 Ocak'ta Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde gerçekleşti. Babasının hayatını kaybettiğini öğrenen Hakkı Güler, acı haberi alır almaz yola çıktı. Hastaneye yaklaştığı esnada trafiğin yoğunlaşmasıyla arkadan gelen sürücüler korna çalmaya başladı.

Acı haberle sarsılan Hakkı Güler, arkasındaki sürücülerin korna çalmalarına tepki göstererek aracından indi. Otomobilde inince, arkasından gelen Mahsun A. ve arkadaşları olduğu öğrenilen Yusuf A. ve Mert A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede Mahsun A. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Hakkı Güller'e ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun Hakkı Güler'in sağ bacağına isabet etti. Tedavi altına alınan Hakkı Güler, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Hakkı Güler'in hayatını kaybetmesiyle Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Şüphelilerin kimliklerin tespit edilmesinin ardından operasyon başladı.

Fatih’te düzenlenen operasyonda Mahsun A., Yusuf A. ve Mert A. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Mahsun A.’nın 32 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadelerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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