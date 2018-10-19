Babasının 1987'de sattığı antika arabayı bulup yeniledi

Oğul Köselerden, babasının 1987 yılında maddi sıkıntılarından dolayı sattığı 1957 model Chevrolet Belair marka antika aracı, 12'nci sahibinde buldu. Harap durumda olan aracı satın alan Köselerden, 100 bin dolar harcayarak aracı orijinal haline getirdi. Köselerden, ilk arabalarına artık gözü gibi bakıyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Köselerden, antika otomobili 1980 yılında alan babasının, maddi nedenlerle 7 yıl sonra sattığını söyledi. Antika aracın kendisi için manevi değeri olduğunu belirten Köselerden, ''Benim içinde doğup büyüdüğüm bir arabaydı. Bu araçla doğum için hastaneye götürülmüşüm. İlk kez gördüğüm araç olduğu için satıldığında çok üzülmüştüm." dedi.
100 bin dolar masraf yaptı
Otomobili uzun süre aradığını ancak bulamadığını anlatan Köselerden, şöyle devam etti: ''2009 yılı sonunda aracı buldum. Yaklaşık 12 el değiştirmiş araç ama hiç toplanmamış. Babam aracı nasıl sattıysa o şekilde duruyordu. Araba çok kötüydü, binilecek durumu yoktu. Aracın kaportası yok gibiydi. İçi zaten perişan durumdaydı. Motor kullanılacak durumda değildi. Aracı satın aldım ve 2010 yılında babama 57'nci yaş gününde ruhsatını hediye ettim. Sonra baba oğul, aracı 3-4 yılda ancak toparlayabildik. Birçok parçasını bulup getirdik. Uzun uğraşlar sonucunda aracı eski haline getirdim. Araca toplamda 100 bin dolar masraf yaptık.''
''Mahalledeki herkes bu araçla doğuma gitti''
Tuğrul Köselerden, otomobilin o dönemde mahalledeki tek araç olduğunu belirterek, ''Mahallemizdeki hamileler hep bu otomobille doğuma götürülmüş. Doğan bebekler de hep erkek olmuş. Mahallede erkek çocuğu olsun isteyenler özellikle bizim otomobille hastaneye gitmek isterdi. Böyle bir hikayesi de var." diye konuştu.
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