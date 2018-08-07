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Babasını linç etmek istemişlerdi! İşte o çocuğun son durumu...

Babasını linç etmek istemişlerdi! İşte o çocuğun son durumu...

İSTANBUL Esenyurt'ta oğlunu darp ettikten sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken, polisin kurtardığı adam Nidhal Mohammed Tımraz sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:50 - Güncelleme: 07-08-2018 17:57

İSTANBUL Esenyurt'ta babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Adliyeye sevkedilen baba ise tutuklandı.

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı Nidhal Mohammed Tımraz,  2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti.

Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.  Nidhal Mohammed Tımraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi.

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