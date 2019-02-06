Babasını kaybeden Fatih Terim hasteneye geldi ağlamaklı oldu

Uzun bir zamandır Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti. Talat Terim, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

TERİM HASTANEYE GELDİ: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye geldi. Terim burada Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti.