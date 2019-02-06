Babasını kaybeden Fatih Terim hasteneye böyle geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in hayatını kaybettiği hastaneye geldi.

Babasını kaybeden Fatih Terim hasteneye böyle geldi

Uzun bir zamandır Adana'da hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim vefat etti. Talat Terim, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Acı haberi alan Terim ailesi üzüntü yaşadı.

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Babasını kaybeden Fatih Terim hasteneye böyle geldi

TERİM HASTANEYE GELDİ: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile beraber, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye geldi. Terim burada Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile görüştükten sonra yakınlarının yanına geçti.

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Babasını kaybeden Fatih Terim hasteneye böyle geldi

94 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ: Fatih Terim’in babası Talat Terim’in, bir süredir genel durum bozukluğu sebebiyle sağlığı takibe alınmış ve tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde 94 yaşında hayatını kaybetti.

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Babasını kaybeden Fatih Terim hasteneye böyle geldi

TARAFTARLAR DESTEK VERDİ: Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da Fatih Terim'e destek vermek için sabah saatlerinden bu yana hastane önünde bekledi.

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