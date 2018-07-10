'Babası, Michael Jackson’a kimyasal hadım uyguladı' iddiası

Sputnik'te yer alan habere göre 2009 yılında hayata veda eden Michael Jackson'ın doktoru Conrad Murray, şarkıcının hem babası hem de menajeri olan Joe Jackson ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

‘TARİHTEKİ EN KÖTÜ BABALARDAN BİRİYDİ'

Doktor Murray, Michael Jackson'a babası Joe Jackson tarafından kimyasal hadım uygulandığını iddia etti. Joe Jackson'ın çocuklarına karşı çok acımasız bir baba olduğunu belirten Murray, "O çocukları için tarihteki en kötü babalardan biriydi" dedi.

Murray "Baba Joe Jackson, Michael Jackson'a sesinin tiz tonunu koruması için kimyasal hadım uyguladı" iddiasında bulundu.

‘MICHAEL JACKSON, BABASINDAN ÇOK KORKARDI'

Doktor Murray, daha önce de Michael'ın sesinin kalınlaşmasını önlemek için aile başpapazı tarafından şarkıcıya hormon enjekte edildiği iddialarında bulunmuştu. Michael Jackson'ın babasından oldukça korktuğunu belirten Murray, Jackson'ın onu gördüğünde kusacağını anlattığını söylemişti.

Öte yandan, Michael Jackson'ın oğlu Prince, sosyal medyada büyükbabasını savunan bir video yayınlamıştı. Prince, yayınladığını videoda büyükbabasının yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu. Prince, "Büyükbabam çocuklarını doğru şekilde yetiştirdi, aksi halde onlar şu an bir çetede ya da ölmüş olurlardı" demişti.

Michael Jackson'un kanser tedavisi gören babası Joe Jackson, 27 Haziran'da yaşamını yitirmişti.