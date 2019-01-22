Babası gözaltına alınan bebek olay oldu! Bakın ne yaptı?

ABD'nin Florida eyaletinin Tallahassee kentinde polis gözaltı yaparken bebeklerin ortaya çıkmasıyla zor anlar yaşadı. Bir alışveriş merkezinde soygun ihbarı ve zanlılardan birinin kemerinde silah olduğu uyarısı üzerine AVM'nin park yerine araçlarıyla gelen silahlı polisler, aldıkları ihbara uyan kamyoneti hem önden hem arkadan çevirerek durdurdu.

Polisler araca silahlarını doğrultarak önde oturan iki zanlının inmesini emretti. Biri araçtan inip elleri havada polise yürüdü ve kelepçelendi.

2 yaşındaki bebeğin yaptığıBabasının araçtan inip ellerini kaldırarak polislere yürümesini izleyen bebek beklenmedik bir hareket yaptı. 2 yaşındaki ufaklık araçtan güçlükle inip tıpkı babası gibi ellerini kaldırıp 'teslim olarak' polise doğru yürüdü.

Baba polise araçta bir yaşında bir bebeğin daha olduğunu belirtti. Tüm bunlara rağmen aracın önünü kesen polisler, araca silah doğrultmaya devam etti. Bu görüntüler ABD'yi salladı.