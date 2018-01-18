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Babamın Günahları reytinglerde ne yapıyor son bölüm neler oldu?

Babamın Günahları reytinglerde ne yapıyor son bölüm neler oldu?

Çarşamba günleri ekranlara Star Tv ile gelen Babamın Günahları reytinglerde ne yapıyor merak konusu oldu. Çarşamba günleri güçlü rakipleri Meryem ve Diriliş Ertuğrul ile mücadele eden Babamın Günahları'nın reyting sonuçları belli oldu. Peki Babamın Günahları TOTAL ve AB sıralamasında ne yapıyor?

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 12:16 - Güncelleme: 18-01-2018 12:16

Başrollerini Melisa Sözen ile Kadir Doğulu'nun paylaştığı Babamın Günahları dizisinin reyting sonuçları merak ediliyor. Birinci bölümüyle istediği sonucu elde edemeyen Babamın Günahları dün akşam reytinglerde ne yaptı?

Çarşamba günleri güçlü rakipleriyle mücadele eden Babamın Günahları reytinglerde büyük bir şok yaşıyor. TOTAL sıralamaya baktığımız zaman Babamın Günahları 26.sıradan yer aldı. AB sıralamasında ise kendisine 20.sıradan yer bulabildi. Büyük umutlarla başlayan Babamın Günahları dizisinin iyi sonuç elde edememesi ise merak konusu oldu. Peki Babamın Günahları neden reytinglerde düşük sonuçlar elde ediyor?

BABAMIN GÜNAHLARI REYTİNGLERDE NEDEN İSTEDİĞİ YERDE DEĞİL? Babamın Günahları'nın reytinglerde istediği sonucu elde edememesinin bir nedeni çarşamba günü güçlü rakipleriyle mücadele etmesi. 2 güçlü diziyle mücadele eden Babamın Günahları kendisine ilk 10'da bile yer bulamıyor. Bir diğer neden ise dizinin geç başlaması. Eylül sezonuyla başlamayan dizi henüz istenilen reklamı yapamamış durumda.

BABAMIN GÜNAHLARI 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babamın Günahları 3.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Babamın Günahları 3.bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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