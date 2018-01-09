Babamın Günahları 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Babamın Günahları'nın ilk bölümünde neler olacak? Babamın Günahları 10 Ocak 2018 Çarşamba akşamı Star'da...

Hikaye Ozan’ın geçmişinde Ferruh’un işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim’e zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim’i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno’ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan’ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan’ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno’nun hayatı Ozan’ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır: Kızı Zeyno...